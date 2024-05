Lesme solo suma una anotación en el presente torneo

Redacción- El delantero paraguayo Fernando Lesme, se sinceró con todo el liguismo y afirmó que esta en deuda con el club.

Lesme, comentó que él cree que todavía está en deuda con el club, ya que lo trajeron a Alajuelense para ser campeón, además es lo que pide todo el aficionado rojinegro.

Además, añadió que la gente también espera verlo jugar bien todos los compromisos, así como anotar muchos goles.

«Todavía creo que estoy un poquito en deuda porque obviamente yo vine acá para salir campeón, por eso no te puedo decir que ya le di a la gente lo que quiere porque no es así, lo que nuestro público quiere es salir campeón y verme jugar bien cada partido, además de la cuota en goles.

Yo trabajo muy bien en la semana físicamente para estar a punto cuando él me necesita, creo que cumplo con lo que me pidió, me siento bien con lo que hago. Uno siempre quiere jugar, fuerte, positivo para cuando decida ponerme», expresó Lesme a La Teja.

Seguidamente, indicó que él trabaja bien físicamente durante la semana y así estar a punto, para cuando Guimarães lo ocupe.

Finalmente, cerró diciendo que siempre quiere jugar y siempre estará positivo para cuando tanto el cuerpo técnico y sus compañeros lo ocupen.