Redacción-La guapa ex Miss Costa Rica, Karina Ramos, ha dividido opiniones luego de que saliera en luciendo cintas y nada de ropa en el show de Blacktapeproject.

Es por esto que, muchas personas tras ver el video que subió Ramos en su cuenta, aseguraron que no debería de salir así, que eso no es empodermiento femenino, entre otros comentarios donde la atacan.

Sin embargo, la modelo no se quedó callada y en uno de los comentarios respondió respetuosamente lo que sentía acerca de quienes ven mal visto que saliera semidesnuda.

«El show tiene la esencia de una producción de nivel internacional, donde la gente sabe apreciar el arte, aunque este traiga mucha o poca tela. No tiene que gustarle a todo el mundo, quienes estamos en este medio sabemos lo que un show como este representa, en cuanto a oportunidades, exposición, prensa y experiencia. La esencia del show es para mentes que piensan afuera de la caja, no hacemos ni haremos lo que todo el mundo hace y si no te gusta está perfecto. Empoderamos a quienes sí les gusta y disfrutan del arte sin tabúes”. Comento Ramos.