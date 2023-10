El proyecto busca mejorar las condiciones de vida para más de 15 mil familias, es decir, 60 mil personas.

Redacción- Un plan de trabajo le daría fin a la espera e incertidumbre que, por años viven los habitantes de las Franjas Fronterizas: Norte y Sur del país.

La propuesta fue planteada este viernes por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El proyecto busca mejorar las condiciones de vida para más de 15 mil familias, es decir, 60 mil personas.

“Las franjas fronterizas requieren de una respuesta diferenciada, sus

habitantes han vivido históricamente olvidados por el aparato estatal, por eso

el mandato del señor Presidente de la República fue tomar las medidas y

acciones correspondientes para saldar esta deuda con cerca de 15 mil

familias a quienes les estaremos cambiando y mejorando su calidad de vida»-señaló Osvaldo Artavia, presidente ejecutivo del Inder.

El Plan de Acción se realizará de la siguiente forma:

Franja Fronteriza Norte:

Esta zona tiene una problemática mayor, ya que está contempla el “Refugio

Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte Costa Rica-Nicaragua”.

Son casi 60 mil hectáreas, donde en aproximadamente unas 543 hectáreas

se estarán otorgando concesiones bajo estudios exhaustivos y completos, sin

afectar el principio de no regresión ambiental, bajo la figura de Compensación

Ambiental. Estos sectores corresponden a poblados ya existentes dentro de

áreas protegidas. El proceso de entrega de concesiones se realizará mediante

un proyecto de ley que elaboró el equipo técnico MAG-INDER-MINAE, el cual

se presentará en agosto del 2024, ya con los estudios avanzados.

La iniciativa beneficiará a 45 comunidades. La concesión en Franja Fronteriza es un contrato que les permite utilizar las tierras para vivir y trabajar, con total seguridad y que les permitirá acceder a beneficios como créditos, sacar patentes y otros servicios públicos a nombre propio. Las

comunidades pertenecen a los cantones de La Cruz, Upala, Los Chiles, San

Carlos y Sarapiquí. En total serán 5 500 familias las beneficiadas, unas 22

mil personas aproximadamente.

El proyecto incluye un plan de compensación ambiental, que permitirá

incorporar terrenos al Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, favoreciendo un ambiente con mejor cobertura, más diversidad y mejor conexión con otras áreas forestales que el observado en el sitio de la desafectación, siendo una ventaja para el objetivo de conservación del Refugio.

Franja Fronteriza Sur:

Incluye Coto Brus, Corredores y Golfito, comprende 40 mil hectáreas. En esta

parte de la franja, el Inder está facultado para otorgar concesiones, por lo que

su regularización tiene un mayor avance. Aquí existen 7 200 predios

debidamente censados por el Instituto, de los cuales ya 2 614 cuentan con su

contrato de concesión, pero aún faltan 4 586, por lo que el plan incluye

reforzamiento con 19 plazas por servicios especiales de topógrafos, técnicos

y abogados, para cumplir con la meta de tener los predios formalizados en

exactamente dos años.

De esta forma, el proceso de regularización ya no tendrá que esperar un

promedio de once años para realizarse, si no solamente dos, pues se pasará

de entregar 400 concesiones anuales a 2500 aproximadamente.

Franja Fronteriza Caribe Sur:

Corresponde al cantón limonense de Talamanca, aquí el plan tiene como

objetivo la regularización de 1.896 predios pertenecientes a cuatro asentamientos del Inder, a cuyos habitantes se les entregará su escritura. Los predios se titularán en un máximo de dos años. La inversión del Inder en esta iniciativa será de ₡7 357 millones entre los años 2024 y el 2025, que incluye la realización de estudios ambientales, contratación de personal para estudios técnicos y topográficos, así como la compra de fincas para los procesos de compensación.