Redacción- La mamá de Keyla Sánchez, Kattia Granados, aseguró a través de una historia que está totalmente en contra de celebrar Halloween.

Para ella esta es una celebración macabra y tenebrosa, disfrazada por el diablo. Es por eso que cada año hace la campaña de Kattia Granados en contra de Halloween.

«Es una celebración reciente que hemos adoptado, no voy a decir malas palabras para que no me mal interpreten. Una celebración que no es nuestra. El trasfondo de ella es simplemente espantoso». Comentó Granados.