Campos dijo que la deuda era un premio del campeonato obtenido

Redacción- El actual entrenador del Herediano Jeaustin Campos, confesó que Saprissa ya le canceló el dinero que le debían tras haberlos sacado campeón.

El tema se hizo público pues hace unas semanas, cuando visitó San Juan de Tibás, Jeaustin había expresado que ‘al rato y les llevo un cheque que aún me deben’ e hizo de dominio popular que había un monto que aún le adeudaban.

Posterior a esto, la dirigencia tibaseña se puso en contacto con el DT; y ya todo quedó resuelto.

«Era un dinero de un premio, pero ya me lo pagaron. Valió el recadito, rapidito me pagaron. Era un dinero de un premio que teníamos por ahí, pero ya me lo pagaron. Lo del otro torneo no lo voy a cobrar, porque ese ya no me corresponde», afirmó Jeaustin Campos a Columbia Deportiva.

Campos, resaltó que tras el recado que dejó hace unos días atrás a la institución tibaseña lo contactaron para cancelarle el monto que le tocaba y así cerrar de una vez por todas la historia entre ambas partes.

Por otra parte, cerró diciendo que a pesar de que él puede reclamar otro dinero no lo hará ya que no le corresponde.