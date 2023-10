Quesada afirmó que a pesar del resultado el juego no fue fácil

Redacción- El estratega del Saprissa Vladimir Quesada pidió respeto para el Cartaginés tras la goleada que le propinaron a los brumosos, ya que para Quesada no fue fácil.

Quesada, comentó que él pide respeto para los blanquiazules ya que para él a pesar del 0-4 a favor de los morados no la tuvieron fácil y se esforzaron al máximo para poder obtener tres puntos importantes que los mantiene en el liderato.

Además, dijo que tuvieron para meter ocho o nueve goles pero porque corrieron más que el rival.

«Usted me dijo entre comillas, lo respeto, pero no comparto lo que dijo, utilizó la palabra sencillo, otras veces lo he dicho, no fue fácil, para meter ocho o nueve goles hay que correr más que el rival, lo que pido es respeto.

Hubo momentos que el rival nos pudo hacer dos goles con diez jugadores y, como les dije a los muchachos, «el rancho se nos hubiera quemado», me parece que el triunfo es de más valor porque jugamos con un rival que en ningún momento se entregó en el juego», afirmó Vladimir Quesada.

🗣 Vladimir Quesada, técnico de Saprissa: «No veo nada sencillo, corrimos y jugamos más que el rival para hacer 4 goles». 🔗 https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/RgMQkFUodE — FUTV (@FUTVCR) October 22, 2023

Seguidamente, resaltó que el cuadro de la Vieja Metrópoli les pudo haber anotado dos anotaciones con 10 jugadores.

Por otra parte, Vladimir cerró diciendo que el triunfo es importante porque jugaron ante un rival que a pesar de lo abultado del marcador, Cartaginés nunca tiró la toalla y eso complicó los 90 minutos.