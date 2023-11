Redacción- El defensor patrio Cristian Gamboa fue titular en el empate de 1-1 entre el VFL Bochum y el Colonia.

El gol del Bochum, fue obra de Lukas Daschner a los 25 minutos del primer tiempo tras vencer al arquero Marvin Schwäbe.

Mientras que el empate del Colonia, llegó a los 54 minutos del complemento tras la anotación de David Selke.

54′ THE EQUALISER! GET IN!

Florian Kainz feeds Linton Maina, who produces a cross of real class and Davie Selke finishes first-time through Manuel Riemann’s legs!

___

⚒️ 1:1 🐐 #BOCKOE #effzeh pic.twitter.com/a8TbOZyGJf

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) November 11, 2023