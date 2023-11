Alfaro resaltó que las alegrías llegarán a la Tricolor

Redacción- El nuevo estratega patrio Gustavo Alfaro destacó que para que las alegrías llenen a la Tricolor se deberá pasar por momentos de sufrimiento.

Alfaro, resaltó que si uno no sufre no se disfruta así que tendrán que estar preparados para sufrir aunque no sea fácil, pero al final las alegrías llegarán.

Además, comentó que en cada rincón del país todos los jugadores pueden soñar con formar parte de La Sele, ya que todos tendrán posibilidades de ser convocados.

«Si uno no sufre no se disfruta, así que nos tenemos que preparar para sufrir, nadie dijo que será fácil, pero luego sé que vendrán las alegrías. En cada rincón del país debemos estar, no hay un jugador de Costa Rica en el mundo que no tenga derecho a soñar con ser parte de este equipo.

Gracias por permitirnos el privilegio de estar acá y construir este lindo sueño. Bienvenidos a nuestro sueño, ojalá este lleno de pura vida y de emociones que nos hagan palpitar», afirmó Gustavo Alfaro a declaraciones a la Fedefútbol.

Seguidamente, Alfaro agradeció por el privilegio de estar en el país y ser el responsable de llenar de ilusión junto a su cuerpo técnico y jugadores a todo un país que vive y respira fútbol.

Por otra parte, cerró diciendo que ojalá el camino este lleno de «Pura Vida» y de muchas emociones que hagan palpitar a todos los ticos.