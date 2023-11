Alfaro está deseoso de empezar a trabajar

Redacción- El entrenador de La Sele Gustavo Alfaro dijo que aceptó dirigir a la tricolor ya que le gusta el desafío.

El estratega comentó, que a veces es incomodó hablar del tema salarial pero para él no es un problema y que no le da miedo decir que su contrato acá es un 35% menos de lo que ganaba en Ecuador.

Además, dijo que se siente feliz de llegar a dirigir a La Sele y desde que se le presentó el proyecto siempre tuvo la convicción de ser el elegido por el comité ejecutivo.

«A veces es incomodó hablar del salario, pero nosotros venimos con un 35% menos del contrato que teníamos en Ecuador. Me gusta esta chance de venir a Costa Rica, obviamente cada uno defiende sus partes dentro del contrato pero eso no es lo más importante para mí, ya que me gustan los desafíos», afirmó Gustavo Alfaro a Deportes Monumental.

💰💵 “Nosotros venimos con un 35% menos del contrato que teníamos en Ecuador” 🎙️”Me gusta el desafío, la chance de venir a Costa Rica” pic.twitter.com/eYHmGvrr8S — Deportes Monumental (@RadioMonumental) November 9, 2023

Seguidamente, recalcó que si bien es cierto que cada parte defiende sus puntos dentro de la negociación de los contratos para él no es un tema fundamental la parte salarial.

Por otra parte, cerró diciendo que él aceptó la chance de ser el entrenador de la Tricolor ya que le gustan los desafíos y quiere hacer historia con Costa Rica.