“Las confrontaciones que genera el presidente Chaves no permiten que el ministro pueda articular las acciones que se requieren en este momento para combatir el crimen organizado, la violencia y contener la ola de homicidios que afectan al país. Don Mario, no exponga su buen nombre y dignidad (…) Le solicito, respetuosamente, que medite seriamente la posibilidad de retirarse del gobierno, no porque haya faltado gravemente a sus responsabilidades, sino porque ya no tiene margen de acción para responderle a este país como lo requiere en materia de seguridad”, dijo Guillén.