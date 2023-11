Zaguero es el tercer jugador más viejo del fútbol tico

Ciudad Blanca – A sus 39 años, Rafael Núñez se da el lujo de ser el defensor más veterano de la primera división, donde está dando de qué hablar con su gran nivel en el Municipal Liberia, club que le ha dado la confianza para seguir vigente en el fútbol tico.

El oriundo de Playa Tambor, Puntarenas, es uno de los referentes del cuadro guanacasteco, que tiene en el zaguero uno de sus capitanes y bastiones importantes en su esquema, gracias al gran liderazgo que le ha dado Minor Díaz, que sabe de la gran calidad que tiene el defensor.

Nacido un 9 de abril de 1984, el zaguero liberiano es el tercer jugador más viejo de la máxima categoría. Solo por detrás de Saborío (delantero/41 años) y Michael Barrantes (volante/40 años) lo que convierte a Núñez en el defensor más longevo de la división de honor, lo que habla bien de los grandes cuidados y notable carrera deportiva que ha tenido a lo largo de los años.

Con un estilo aguerrido e inteligente a la hora de defender, el zaguero se ha convertido en un amuleto de la buena suerte para el Municipal Liberia, ya que cada vez que juega el cuadro aurinegro gana sus partidos, ya que en el Apertura 2023 ha disputado 181 minutos en tres compromisos, donde los guanacastecos han salido con la victoria.

Rafael Núñez atendió a los medios de comunicación y dio a conocer sus claves para mantenerse más vigente que nunca en la primera división, donde también jugado con otros clubes como Jicaral y Puntarenas FC, aunque eso sí ahora destaca con los coyotes.

«Primero que todo siempre en mi vida todo es Dios, siempre la gracia y honra de Dios, también el trabajo diario y mantenerse uno motivado, los últimos años me he puesto la meta ir torneo a torneo, cada día uno tiene que estar entrenando más fuerte y cuidando todos los detalles, no tener un día libre porque sabe uno que no le puede dar chance a los más jóvenes en el buen sentido de la palabra, uno siempre busca aportarle a los jóvenes y lo que uno le pueda dar a ellos, en lo personal me pongo siempre la meta de crecer en cada torneo, ahora se viene Cartaginés y esperamos estar a la altura del partido», afirmó Núñez.

En el Municipal Liberia se alistan para visitar al Club Sport Cartaginés este próximo domingo 5 de noviembre a las 11:00 de la mañana en el Estadio Fello Meza, donde se espera el viaje de más de 150 liberianos a la Vieja Metrópoli.