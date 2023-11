Campos aseguró que jugarán como si fuera una final

Redacción- El entrenador rojiamarillo Jeaustin Campos avisa a Cartaginés, Alajuelense y Saprissa, diciendo que Herediano tiene experiencia en etapas finales y les costará salir campeones con el Team al acecho de ellos.

Campos, comentó que a lo largo del campeonato no han sido congruentes con los resultados obtenidos, aunque el rendimiento del equipo no es malo, los resultados no son lo esperado.

Además, confesó que en otros equipos nacionales es al revés porque el rendimiento no es bueno, pero han cosechado buenos resultados.

«A lo largo del campeonato no hemos sido congruentes, hemos tenido buen rendimiento que no ha ido acorde a los resultados, en ese tópico estamos abajo, en otros equipos es al revés, de repente el rendimiento no ha sido bueno pero los resultados los acompañan.

Ya tenemos experiencia en esto de la fiesta grande, Hay 4 equipos con la misma oportunidad, los partidos que hemos disputados contra Alajuelense, Saprissa y Cartaginés han sido muy cerrados, la mentalidad de nosotros es que nos quedan 7 partidos», afirmó Jeaustin Campos.

Seguidamente, el técnico florense tiró un dardo a los demás clubes clasificados a las semifinales del torneo, diciendo que tienen experiencia en la fiesta grande y serán un rival muy complicado.

Por otra parte, cerró diciendo que la mentalidad del grupo es que les restan siete partidos para ser campeones y que los juegos ante equipos grandes han sido muy cerrados y disputados.