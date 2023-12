Aquil Alí criticó fuertemente el arbitraje ante Alajuelense

Redacción- Aquil Alí arremetió fuertemente ante Jeffrey Solís terminado el juego de la semifinal ante Alajuelense, diciéndole que es un cáncer.

Alí, comentó que el tema del arbitraje es una situación delicada y complicada para el Herediano, ya que siempre se ven perjudicados de una manera u otra.

Además, dijo que el arbitraje del juego ante Alajuelense fue pésimo ya que Cedeño se tuvo que ir expulsado por la falta ante Elías Aguilar, así como el penal y otras tarjetas amarillas que no mostró Bryan Cruz.

También, añadió que ojalá el VAR se pueda utilizar rápidamente para que los dejen de perjudicar en cada partido.

«El tema del arbitraje siempre ha sido una situación muy complicada para nosotros, hoy me parece que la falta que le hicieron a Elías Aguilar era para roja, hubo otras amarillas que no se sacaron, también se presentó una acción de penal que no nos pitaron, no sé qué le pasó a Bryan Cruz, no sé en qué onda andaba. Para Herediano el arbitraje fue horrible, pudimos haber hecho más goles, espero que pronto podamos tener el VAR, con el VAR esas acciones se hubieran pitado, se ve que no fue prudente poner a Bryan Cruz para este juego.

La Comisión de Arbitraje está intentando cambiar las cosas, pero considero que lo nefasto aquí es una persona que sigue en el Comité y es Jeffrey Solís, eso es lo nefasto, hay que cambiarlo, ya tuvo demasiado tiempo y si no lo arreglo ya es momento que se haga a un lado y deje a otra persona que haga ese trabajo, Horacio Elizondo tiene que hacer su trabajo. Para nosotros siempre ha sido un cáncer el caso de Jeffrey Solís, ni yo ni Jafet vamos a esconder lo que sentimos hacia él, hoy se muestra otra vez porque Brayan Cruz es un hijo e Jeffrey Solís. Los problemas del arbitraje siguen, él debe de tener conciencia de que es tiempo de hacerse a un lado», afirmó Aquil Alí.

Seguidamente, recalcó que pese a que la comisión de arbitraje esta intentando cambiar las cosas, sigue igual de nefasto que en otras épocas.

Por otra parte, cerró diciendo y criticando fuertemente a Jeffrey Solís tratándolo como un cáncer para el Herediano y aconsejándolo para que no siga dentro de la comisión de arbitraje.