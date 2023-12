Estas nuevas oportunidades laborales se abrirán en el primer cuatrimestre del 2024

¿Está en la búsqueda de trabajo? Entonces esta noticia le puede interesar; pues como parte de sus planes de expansión y crecimiento, una de las empresas de Coyol Free Zone – parque líder en exportación de dispositivos médicos en Costa Rica- dispondrá de 500 vacantes para operarios de manufactura.

Asimismo, estas nuevas oportunidades laborales se abrirán en el primer cuatrimestre del 2024 y entre los requisitos para quienes estén interesados en participar en el proceso de reclutamiento están el ser mayor de edad, contar con primaria completa o noveno año del colegio aprobado.

Otras de las condiciones deseables para optar por uno de los empleos es tener conocimientos básicos en computación y matemática, así como experiencia en la industria de manufactura, médica, electrónica, alimentaria, textiles o afines.

La empresa dispone de jornadas por turnos comprimidos de día y de noche, con horarios de: – Domingo a miércoles de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. – Miércoles a sábado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. – Domingo a miércoles de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. – Miércoles a sábado de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

Los interesados pueden aplicar en el siguiente link: http://bit.ly/3R72WKE Con el fin de que más personas tengan la oportunidad de conocer sobre este proceso de reclutamiento y los requerimientos de las plazas vacantes, Coyol Free Zone realizará un FB Live, el próximo miércoles 20 de diciembre, a las 11:30 am, en la página de Gente Coyol https://www.facebook.com/gentecoyol