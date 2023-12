Tendrá su segunda etapa como norteño

Danny Carvajal regresa al fútbol costarricense tras su paso de cinco años como legionario en Japón y decidió firmar con la AD San Carlos.

El portero en su presentación se mostró ilusionado con el reto de volver al club que deseaba retornar.

«Muy feliz de volver a los Toros del Norte, club donde inicié, le debo mucho. Espero aportar lo máximo posible», expresó en su presentación.

Carvajal también resaltó que pondrá a disposición de la institución la experiencia ganada durante su paso por el exterior.

«Me fui de San Carlos siendo capitán, mi experiencia durante mi carrera me va a ayudar mucho para aportarle a un camerino que vi plagado de jóvenes. Me he caracterizado por ser un futbolista integra dentro y fuera de la cancha», amplió en zona de prensa.

También aseveró que ser parte de un equipo extranjero le benefició en su carrera deportiva, «La madurez deportiva que he ido adquiriendo con el paso en el extranjero me va a ayudar a mostrar un mejor nivel. Físicamente estoy mucho mejor que años anteriores por la rigurosidad del japonés».

Danny Carvajal fue parte de los Toros del Norte del 2011 al 2013 donde acumuló 65 partidos como titular.