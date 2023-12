Soto no perdonó al referí central tras pésimo partido

Redacción- El actual entrenador del Herediano Jafet Soto, arremetió contra el arbitraje tras la expulsión de Orlando Galo y algunas tarjeta rojas que le perdonaron a Saprissa, donde dijo que el arbitraje no respeta al Club Sport Herediano.

Soto, comentó que es increíble la facilidad con que les sacan a sus jugadores y no al cuadro morado.

Además, también le pidió disculpas a la afición florense ya que a pesar de que ha intentado que los arbitros respeten al equipo rojiamarillo no han podido hacer que los respeten como institución.

«Es increíble la facilidad con la que nos sacan amarillas a nosotros y a ellos no. Esto mismo pasó el domingo. Una disculpa a la afición porque no he hecho lo suficiente para que el arbitraje nos respete.

Felicitar a mi afición, a mis jugadores por su sangre, carácter, temple. Nos condicionaron con una expulsión, que venía procedente de una que le perdonaron a Waston por un codazo sobre Elías», afirmó Jafet Soto.

Jafet Soto: «Nos condicionaron desde el minuto 15». Las conferencias de prensa de @FUTVCR podés disfrutarlas en vivo por la App @tdmaxcr pic.twitter.com/YZTOvd6YDw — TD Más (@tdmas_cr) December 15, 2023

Seguidamente, Jafet indicó que les condicionaron desde el primer tiempo cuando les expulsaron a Orlando Galo tras una falta que no tuvo que ser, según Jafet Soto.

Por otra parte, cerró diciendo que quiere felicitar a su afición, jugadores por el carácter, temple y garra que mostraron a pesar de la adversidad.