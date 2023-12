Soto le tiró con todo al Saprissa

Redacción- El entrenador del Club Sport Herediano Jafet Soto, arremetió fuertemente contra el Deportivo Saprissa al decir que durante la historia y sus 38 títulos nacionales, 36 campeonatos se los han regalado.

Soto, comentó en conferencia de prensa que otros entrenadores salen a decir que Jafet condiciona los juegos.

Además, resaltó que al Saprissa les han regalado 36 títulos nacionales a pesar de que no le quita mérito a los jugadores, pero dentro de la cancha siempre se han visto beneficiados por la comisión de arbitraje.

«Ahora salen técnicos a decir que Jafet condiciona, pero a ellos les han reglado 36 campeonatos no le quitó merito a los jugadores, pero los han ayudado. Solo he recibido un informe de Horacio Elizondo y fue por correo. Pero yo no llamó un lunes al presidente, ni un miércoles para ver sobre el arbitraje, sino que lo hago aquí.

Nos han afectado porque han querido, una patada de Doryan a Juan Miguel y no pitaron nada, una patada de Doryan a Rubio y no pitaron nada, nos condicionaron con seis amarillas y a nuestro portero nos lo amonestan en el primer tiempo», afirmó Jafet Soto.

Seguidamente, Soto Molina recalcó que desde la llegada de Horacio Elizondo solo ha recibido un informe arbitral y fue mediante un correo electrónico.

Por otra parte, cerró diciendo que ellos siempre son los perjudicados ya que en el partido ante Alajuelense el arbitro tuvo miedo de expulsar a varios jugadores a pesar de la mala intención de las faltas y ante Saprissa tuvieron seis amonestados en la primera parte.