Wright asegura que pueden salir campeones

Redacción- El entrenador brumoso Mauricio Wright aseguró en conferencia de prensa que Cartaginés cuenta con ADN ganador para buscar el campeonato sin ser los favoritos.

Wright, comentó en la conferencia de prensa previo al primer juego de la semifinal ante Saprissa, que ser campeón sin ser favorito no es nada nuevo para él, ya que con Brujas y Saprissa logró lo imposible.

Además, dijo que cuando estuvo como asistente técnico en Cartaginés también lograron ser campeones históricos sin ser favoritos ante Alajuelense y en su propio estadio y con su gente.

«Esto no es nada nuevo para mí, fui campeón con un equipo no tradicional como Brujas que no éramos favoritos en absoluto, lo mismo con Saprissa que nos metimos de cuartos. Al igual estuve de asistente aquí cuando nadie daba nada por nosotros y fuimos campeones. Aquí hay tricampeones de copa, hay ADN ganador para ir a por el objetivo y por qué no sorprender», afirmó Mauricio Wright.

Mauricio Wright asegura que ya tiene experiencia en hacer campeón a equipos sin ser favorito pic.twitter.com/GO0TMxIfAa — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 30, 2023

Seguidamente, Mauricio avisa a sus rivales diciendo que dentro de las semifinales hay equipos tricampeones de copa y por eso deben ir con cuidado si quieren tener chances claras alzar el trofeo.

Por otra parte, el técnico blanquiazul cerró diciendo que dentro del camerino del Cartaginés hay ADN ganador y eso los hace muy peligrosos para los rivales.