En las últimas semanas el Ministerio de Salud se ha mostrado preocupado por el consumo, publicidad y aplicación sin registro sanitario del Agua de Mar, para fines terapéuticas en las zonas de Cahuita y San Carlos, así como la venta a través del Perfil de Facebook denominado “Medicina del Dr. Hamer en Costa Rica”.

Ante esto, el Ministerio de Salud recuerda a las personas que cualquier medicamento debe contar con los registros para su importación, distribución, comercialización, prescripción y promoción.

Además, recalcan que los productos que no cuentan con un registro sanitario vigente y aprobado por el Ministerio de Salud no han sido evaluados para garantizar que cumplan requisitos de seguridad, calidad y eficacia, de manera que no son aptos para su uso, aplicación y consumo y pueden representar un riesgo para la salud de la población, ya que no se tiene certeza de su verdadero origen ni de las condiciones bajo las cuales han sido fabricados, almacenados, transportados y manipulados.

Por lo que aconsejan a la ciudadanía, no comprar, consumir, vender, utilizar, aplicar ni promocionar el AGUA DE MAR con fines terapéuticos o cualquier otro producto que no cuente con registro sanitario, a su vez verificar el registro sanitario de los productos que se utilizan, a través de la plataforma “Regístrelo” que se encuentra disponible en el siguiente link: https://registrelo.go.cr/cfmx/plantillas/ms/index.cfm?uri=/cfmx/home/index.cfm&errormsg= y evitar la compra de medicamentos por internet especialmente en redes sociales.

Por último, recomiendan denunciar ante el Ministerio de Salud aquellos establecimientos, empresas o personas que se sospeche estén comercializando o promoviendo este producto, así como cualquier otro que no cuente con registro sanitario o no cumpla la normativa sanitaria vigente. Para ello escribir al correo dac.denuncias@misalud.go.cr o comunicarse con el Área Rectora de Salud más cercana.