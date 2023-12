Redacción-Daddy Yankee ofreció el último concierto de su carrera musical en el Coliseo de Puerto Rico, así lo había anunciado en marzo del 2022, el fin estaba cerca y ha llegado el día, en su tierra y rodeado de los suyos.

Al terminar de repasar sus éxitos, el Big Boss convirtió el concierto en un evento religioso.

Como si de un predicador se tratara, hizo un alegato sobre Jesucristo que estuvo acompañado de mensajes con luces en el cielo. La vida del intérprete de «La Gasolina» tomará un nuevo rumbo y es por eso que entregará su nueva vida a Dios.

“Alguien puede llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”. Aseguró Daddy Yankee.