Redacción- Palmares regresa para festejar el fin de año 2023 y darle la bienvenida al 2024, convirtiéndose en el epicentro del mejor entretenimiento para toda la familia durante dos meses.

Del 25 de diciembre hasta el 3 de enero se realizarán los esperados ´Toros de Fin de

Año´ que serán trasmitidos por Teletica y Repretel, las entradas de los ´Toros de Fin de Año´ estarán a la venta en Special Ticket a partir de la próxima semana, además las sorpresas de diciembre es una pista de patinaje sobre hielo y una gran oferta gastronómica con Food Trucks, comida tradicional, feria de pymes y conciertos de música nacional gratuitos.

Para luego recibir el 2024 con el tradicional Tope el 18 de enero a la 1:00 p.m., convirtiéndose en el inicio de todas las actividades. “Estamos muy orgullosos y emocionados de realizar de nuevo las fiestas más esperadas de fin y principio de año.

Serán dos meses llenos de actividades para toda la familia, en un ambiente seguro, con amplio parqueo y a una hora de San José, siendo un destino perfecto para disfrutar con amigos y familia.

Palmares está listo para recibir a todos los que deseen disfrutar y pasarla bien con su amplia variedad de actividades”, mencionó Carolina Rojas, Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Cívica

Palmareña (ACP).

Una de las grandes sorpresas es el concierto con Yandel, el artista internacional invitado para esta edición, que con sus éxitos como: ´Yandel 15´, ´Yankee 150´, ´Pólvora´, Báilame-Remix´, ´Encantadora´, ´Dembow y Reggaetón´, ´Trofeo´, ´Canción con Yandel´, pondrá a bailar y cantar a los amantes de la música urbana el domingo 28 de enero.

Las entradas tendrán un valor desde los 11.000 colones y estarán pronto a la venta en Publitickets.

Otras de las sorpresas son para los amantes del deporte, ya que el viernes 19 de enero a las 7:00 p.m., el boxeador costarricense David “Medallita” Jiménez, campeón latino 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), número 2 del ranking del CMB, este combate dará inicio al camino rumbo al campeonato mundial absoluto de las 112 libras de la CMB, las entradas para la velada de boxeo estarán disponibles en Special Ticket.

Además, dentro del campo ferial habrá diferentes actividades como la competencia de CrossFit ´Clash OF Box´ el sábado 20 de enero a las 8:00 a.m., con las categorías en parejas, hombres, mujeres, mixta y categoría open, ese mismo día a las 9:00 a.m. se competirá en la ´Clásica Palmarín de MTB´ con un recorrido de 35 km que promete acción, aventura y mucha adrenalina para todos los asistentes y para culminar, el sábado 27 de enero a las 3:00 p.m. se correrá la ´Clásica Palmarín de Atletismo´ de 13.5 km.

Precios de las actividades, las entradas estarán en venta en las redes sociales dela ACP boletería dentro del campo ferial: