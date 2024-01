Carevic elogió a sus jugadores por la paciencia mostrada

Redacción- El entrenador manudo Andrés Carevic resaltó la paciencia de sus jugadores para superar el bloque bajo que presentó Sporting durante todo el partido.

Carevic, comentó que tuvieron todo el control del juego y aunque en algunos lapsos del partido fueron muy imprecisos, es algo normal en un arranque de torneo-

Además, dijo que la competencia dentro del club es muy exigente y muy importante y los jugadores son conscientes de que necesitan estar al 100% para poder competir y entrar en las convocatorias.

«Tuvimos el control del partido, es cierto que por momentos estuvimos imprecisos pero es normal en un arranque de campeonato. Sabemos que la competencia en la Liga es muy importante, esto es de día a día.

No me baso en sistemas, me baso en la referencia de juego; Celso por momentos se ubicó en la zona media, el equipo se acopló muy bien a la idea de juego. Logramos superar un bloque bajo, Sporting se defendió bien, la respuesta del equipo fue buena», afirmó Andrés Carevic.

Seguidamente, Andrés Carevic recalcó que su estilo de juego no se basa en sistemas tácticos, sino en la disposición del equipo tras haber sido consultado por salir con tres centrales.

Por otra parte, cerró diciendo que a pesar de Sporting presentó una buena defensas sus pupilos tuvieron una buena respuesta y eso le genera satisfacción ya que así pueden ir manejando situaciones que pasarán durante el campeonato nacional.