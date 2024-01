Joel quiere salir campeón nacional

Redacción- El atacante rojinegro Joel Campbell aseguró finalizado el encuentro que en el fútbol actual no existe el ADN y que lo único que hay es el compromiso de todos los jugadores por querer salir campeón.

Joel, comentó que si todos los jugadores dentro de un club están comprometidos con el club, los resultados llegan por si solo y eso es lo único que existe en el fútbol.

«Lo voy a decir con todo respeto y sinceridad, el ADN en el fútbol no existe, lo que existe es el compromiso, si el equipo y los jugadores está comprometidos con el club los resultados van a llegar y eso es lo que hay en el fútbol.

Es la Liga y es lo que demanda la historia de este equipo, el que no pueda soportar la presión no puede estar en Alajuelense. Me siento bien, buscando lo mejor para la institución, queremos ser campeones, para eso hay que luchar bastante, hay que ir paso a paso, partido a partido, es apenas el primer juego, falta mucho camino», afirmó Joel Campbell.

💥 “El ADN no existe”, Joel Campbell pic.twitter.com/WHezcvY7Aq — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 13, 2024

Seguidamente, Campbell resaltó que Alajuelense demanda mucha presión y el jugador que no pueda soportarla no puede estar en la institución.

Por otra parte, cerró diciendo que quieren salir campeones pero el torneo apenas inicia y faltan muchas jornadas y camino que recorrer.