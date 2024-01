Carevic aseguró que jugarán mejor

Redacción- El entrenador de Alajuelense Andrés Carevic se defendió de las críticas recibidas tras la derrota de 0-1 ante Cartaginés, afirmando que en los últimos 11 años es él único entrenador que ha ganado cuatro títulos.

Carevic, comentó que el esta consciente de que los aficionados estén molestos porque no lograron ganar, sin embargo asegura que su relación con el aficionado rojinegro no está rota.

Además, le recordó a todo el liguismo que en los últimos 11 años es él único que ha llevado cuatro títulos a las filas manudas, algo que ningún otro entrenador ha hecho.

«No lo veo de esa manera, seguramente la gente está molesta porque el equipo perdió pero no veo que la relación esté rota, de los últimos 11 años soy el técnico que le ha dado 4 títulos a esta institución, eso es meritorio al trabajo que se viene haciendo, no es que hemos venido haciendo el mismo trabajo y no hemos conseguido nada, se han logrado 4 títulos.

Yo llevó 3 años en el club, no es que se hace lo mismo y se consigue lo mismo, se está trabajando fuerte y se consiguieron 4 títulos», afirmó Andrés Carevic.

🗣 Andrés Carevic,: «El primer objetivo no es ganar en casa sino quedar de primer lugar». 📷 https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/XCagcgy5X6 — FUTV (@FUTVCR) January 29, 2024

Seguidamente, Andrés indicó que el trabajo que se esta realizando es meritorio y aunque no han empezado de la mejor manera en el torneo, tienen tiempo para mejorar y terminar como líderes generales.

Por otra parte, cerró diciendo que ya lleva tres años en la institución manuda y desde su llegada se ha trabajado fuerte, recalcando los cuatro títulos que han llegado a las vitrinas de Alajuelense.