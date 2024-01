Sin duda alguna la negativa de comparecer de forma presencial por parte de la presidenta ejecutiva de la Caja molestó a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

La jerarca estaba citada para rendir cuentas ante los diputados este jueves sin embargo, no asistió, pues los jueves también sesiona, durante todo el día, la Junta Directiva de la institución Tras la situación, la diputada liberacionista, Dinorah Barquero manifestó que: De acuerdo con la nota que manda la señora, ella no podrá asistir nunca a esta comisión, porque según dice su nota, la Junta Directiva se reúne todos los jueves de 9 a. m. a 5 p. m., entonces no podría venir nunca (la comisión sesiona los jueves)”, dijo con molestia la presidenta de la comisión, Dinorah. La liberacionista recordó que el llamado de los diputados es una obligación constitucional y debe presentarse y sino hasta podría ser enviada a traer por la Fuerza Pública. “No es si quiere o no quiere asistir, está obligada», por Constitución, a comparecer ante la Asamblea Legislativa. Queda convocada, desde este momento, para el próximo jueves y de no asistir se hará de la forma que lo establece el reglamento”, añadió. Opinión del mandatario Chaves El presidente de la República, Rodrigo Chaves, le aclaró a los diputados en conferencia de prensa que no piensa destituir a la presidenta ejecutiva de la Caja, al contrario ofreció todo su apoyo a la misma. PLN explota y pide renuncia de presidenta de la CCSS La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) la más grande del plenario legislativo con 19 diputados, ha pedido de forma oficial, la renuncia de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) Marta Eugenia Esquivel. El jefe de fracción Oscar Izquierdo, señaló que ha quedado en evidencia que la jerarca ha incumplido sus funciones de resguardar la salud y la seguridad social del país. El descontento por parte de los legisladores viene por los recientes temas de interés social en los que se ha visto envuelta la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel.