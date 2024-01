Redacción. El candidato a alcalde por Montes de Oca, Domingo Argüello, propone en su plan de gobierno a la alcaldía reforzar la seguridad en el cantón josefino con la creación de una Unidad de Respuesta Inmediata adscrita a la Policía Municipal.

Argüello es aspira a la alcaldía por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y figura como favorito para ganar las elecciones municipales del próximo domingo. Actualmente, es el presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

Para este reconocido político, es importante el reforzamiento de la Policía Municipal de Montes de Oca ante el incremento en la inseguridad que golpea al país. Además, considera que es una forma de desahogar a la Fuerza Pública de la cantidad de incidentes que debe atender.

Los oficiales que compondrían que esta unidad que ofrece Domingo Argüello en caso de ganar los comicios, se movilizarían en motocicleta y trabajarían de la mano de un centro de monitoreo que tendría como fin prevenir los delitos y no solo documentarlos.

«Si a uno le roban el celular la Fuerza Pública no va a llegar porque se le da prioridad a otros hechos, pero la Unidad de Respuesta Inmediata si va a llegar. Una persona drogada en la calle es un peligro que pocas veces se le pone atención por ejemplo, que esa unidad si atenderá con rapidez», explicó.

En cuanto a la parte de infraestructura, Argüello considera urgente solucionar el problema del alcantarillado que ocasiona inundaciones en muchos sectores. También considera necesario un ordenamiento vial con cruces peatonales y semáforos inteligentes.

El tema educativo es otra de sus prioridades y por ende su plan de trabajo contempla ejecutar un estudio para determinar cuales son las carreras del futuro con el fin de solicitarle a las universidades ubicadas en el cantón que las impartan a los jóvenes de la comunidad.

Asimismo, propone la llegada de dos colegios técnicos para preparar, junto a empresas privadas, a jóvenes que terminen laborando en esas mismas compañías.

La creación de una bolsa de empleo es otra de sus propuestas, tanto para profesionales como para trabajadores informales que requieren del apoyo del ayuntamiento para generar un encadenamiento en la comunidad.

El orden en la gestión municipal también es otra meta de este candidato a alcalde, pues considera que actualmente los funcionarios están trabajando solos.

«De esta forma no vamos estar esperando cuatro u ocho años más promesas falsas como lo fue la piscina municipal, algo que en nuestro plan es tenerla para el 2025 y dejarnos de cuentos y excusas que es lo que hemos tenido en los últimos años», explicó Argüello, quien años atrás destacó por ser un reconocido locutor de radio y un exitoso atleta paralímpico.

Incluso, su paso por el deporte paralímpico fue lo que finalmente lo llevo a convertirse en un político. «Entendí que si uno quiere lograr las cosas tiene que meterse. No es por un tema de egos ni de figurar, sino para aportar. Me he preparado profesionalmente, soy gestor de proyectos, egresado del programa de la licenciatura en gerencia y llevado capacitaciones sobre gestión municipal», señaló.

Junto a Domingo Argüello, figuran n la formula del PUSC, Heidi Castillo y Andrés Guzmán como primer y segundo vicealcalde respectivamente.