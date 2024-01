La candidata también tiene otras propuestas para mejorar su cantón

Redacción- Gabriela Rodríguez es la candidata a alcaldesa por el cantón de Cañas, en Guanacaste, por el partido Unidad Social Cristiana.

Con una mezcla de juventud, experiencia y conocimiento del pueblo, ella espera llegar este próximo 4 de febrero a la alcaldía para cumplir con una serie de propuestas en pro de los cañeros.

Rodríguez conversó con AM Prensa y comentó algunas de sus propuestas de gobierno en caso de llegar a la municipalidad.

Según contó, su equipo ha trabajado de la mano de la comunidad y llegó a ser la candidata, como se dice popularmente, «sin querer, queriendo».

Pese a que nunca ha tenido experiencia en la política, Rodríguez destaca que tiene un amplio recorrido en gestión de proyectos, administración y finanzas que juegan a su favor.

«Se presentó la oportunidad (de lanzar la candidatura), un grupo de partidarios del PUSC me buscó por el liderazgo que yo tengo en la comunidad, el trabajar con los productores; y me hicieron la propuesta y bueno… Actualmente el cantón de Cañas tiene muchas deficiencias porque desde hace 8-12 años se ha venido manejando muy mal, entonces ellos me mostraron el equipo de trabajo y me pareció muy bien preparado y una buena oportunidad para hacer el cambio de Cañas. Nunca he tenido experiencia en la política, pero sí en la gestión de proyectos, la administración y las finanzas, entonces creo que podemos darle un enfoque administrativo eficiente a la municipalidad», contó la aspirante.

Una de sus principales propuestas de gobierno, según cuenta, sería la reducción de impuestos municipales para aliviar el bolsillo de los ciudadanos y atraer inversión al cantón.

De acuerdo con ella, Cañas es uno de los cantones que tiene impuestos más altos, pues la fórmula de calcular los impuestos se hizo con una fórmula muy similar a la de Escazú, lo que generó que se elevaran.

Por eso, eso Rodríguez afirma que de llegar a la alcaldía, se hará una revisión de esas tasas para hacer una reformulación.

Rodríguez asegura que esa situación ha alejado la inversión del cantón y que, por eso, también se han visto afectados otros sectores como empleo, emprendedurismo y otros.

«Una de las acciones de gestión municipal que es muy preocupante, que enlaza mucho el tema de empleabilidad, son los impuestos. Cañas, a nivel nacional, es el tercer cantón con impuestos más altos del país, esto porque hace unos años se recalculó la la forma en cómo se recaudan los impuestos según una escala muy similar a la del cantón de Escazú, entonces eso hizo que Cañas sea muy caro para invertir, que sea muy caro para alquilar y eso ha alejado mucho el tema de las empresas aquí. Hay muy poco desarrollo en Cañas, entonces uno de los objetivos es entrar a recalcular los impuestos para que haya algo más atractivo para el empresario y venga aquí a invertir.

Esa reducción de impuestos también se tiene que hacer en bienes inmuebles para que la persona pueda invertir tanto en su desarrollo de la casa como en sus emprendimientos», explicó Rodríguez.

Rodríguez también tiene otros planes para el cantón, como lo son temas ambientales, la salud, educación, seguridad y la reactivación de la oficina de la mujer.

De acuerdo con la aspirante a la alcaldía, la oficina de la mujer será una herramienta que le permitirá a su equipo de trabajo desarrollar una serie de proyectos y, a la vez, apoyar a las mujeres del cantón.

«Uno de los puntos que queremos abordar es la oficina de la mujer, que está hecha y hace dos años está inactiva. En una capacitación que se hizo con la UCR, de gestión municipal, nos dimos cuenta que desde esta oficina se pueden gestionar muchísimos proyectos, entonces queremos reactivarlo y robustecerlo para fortalecer los cantones desde el núcleo familiar», contó Rodríguez.

En cuanto a seguridad, Rodríguez, detalló que trabajarán en conjunto con la Fuerza Pública y dotarán a la policía de cámaras para que realicen vigilancia mediante video.

De igual forma, se busca iluminar y embellecer zonas donde se ha concentrado la delincuencia para que dejen de utilizar estos sitios para delinquir.

Si usted quiere profundizar en las propuestas de Rodríguez, puede ingresar a la página de Facebook de su agrupación política.