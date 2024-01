Juan José Vargas considera necesario sacar al PLN para lograr un cambio en la Municipalidad de Santa Ana

Redacción. El carismático motivador de vida Juan José Vargas, a quien todo Costa Rica conoce por su famoso saludo de «bueeeeenos días», quiere ser el alcalde de Santa Ana para replicar muchas sus obras sociales en la tierra que vive desde hace más de 40 años.

Además, este candidato por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) plantea un ambicioso programa de seguridad para el cantón, el cual incluye -entre otras cosas- el aprovechamiento de la tecnología de primer mundo.

«Lo primero que tenemos muy claro en nuestro plan de gobierno es la seguridad. Debemos mejorar la atención de la Policía Municipal, tenemos que evitar la delincuencia, tener seguridad en nuestros hogares y para ello necesitamos profesionalizar la policía, dotarla de equipo y capacitarla», afirma Vargas.

El candidato está convencido de realizar alianzas con empresas privadas que ponen a disposición de cámaras de vigilancia y drones, lo cual dará una atención más inmediata a los habitantes.

Otro de los campos prioritarios a los cuales Juan Juan José Vargas le da prioridad en su plan de gobierno es a la salud. «No puede ser que las personas tengan que hacer largas filas desde la noche para lograr una cita en el EBAIS», señala.

Para ello, propone alianzas con hospitales privados que operan en Santa Ana. Según explicó, ya ha tenido acercamientos importantes en pro de la salud de los los vecinos de su cantón.

En el tema de la educación considera importante generar desde la Municipalidad la apertura de un colegio técnico para darle a las empresas los profesionales que requieren. Además, propone la creación de institutos para jóvenes y adultos, ligados a guarderías que le permitan a las mujeres poder estudiar.

La infraestructura también figura en los planes del socialcristiano, quien considera urgente trabajar en las aceras y creación de bahías para alivianar las presas. Considera muy importante trabajar de la mano con el actual ministro del MOPT.

Vargas critica el actuar de la administración municipal actual, pues tiene algunos distritos con altos índices de pobreza debido a el desarrollo no ha sido parejo. «Hay asentamientos a los cuales no se les ha dado atención. Como dicen, donde no se roban los recursos, alcanza para el progreso de todos», afirma.

Este candidato hace un llamado a los habitantes a hacer un cambios histórico en la Municipalidad, pues en los últimos 26 años ha sido gobernada por Liberación Nacional.

«Los mismos liberacionistas que aman más a Santa Ana, están conmigo. Se han acercado y dado su adhesión. Hemos demostrado el interés de ayudar al cantón», puntualizó el también reconocido por su frase «No se complique, viva feliz».