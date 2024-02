Redacción: El mandatario de la República, Rodrigo Chaves, anunció en conferencia de prensa que conformó un comité de alto nivel para atender la crisis por la presencia de hidrocarburos en el agua potable en Moravia, Tibás y Goicoechea.

Dicho grupo le dará seguimiento al progreso de los proyectos del AyA, por 1.500 millones de dólares, “no es falta de plata el problema. No es falta de agua tampoco. Es un problema gerencial y hasta aquí llegó la paciencia y los planes”.

El mandatario, garantizó que dicho comité era de alto nivel, y lo integran la ministra de Salud, Mary Munive, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, la ministra de Planificación, Laura Fernández y la ministra de Vivienda, Ángela Mata.

Asimismo aprovechó para hacer un llamado al sector privado a colaborar en esta iniciativa mediante representantes, por la Cámara Costarricense de la Construcción nombraron a Randall Murillo, que es el director ejecutivo de la Cámara, y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos nombraron a Guillermo Carazo, que es el director ejecutivo del Colegio.