Además, ya sabe lo que es ser alcalde, ya que estuvo en el cargo de 1998-2002

Redacción – Jorge Gerardo Hernández Sánchez, es un oriundo del cantón de La Unión y candidato a la alcaldía de dicho cantón por el Partido Unidad Social Cristiana, se describe como una persona trabajadora en el sector público y privado “he formado parte de diferentes agrupaciones”.

Sus primeros pasos en su carrera laboral inicio en la Municipalidad de La Unión, además, en sus espaldas está el haber laborado por más de 17 años en el departamento de recursos humanos de la Universidad de Costa Rica, así como en la función pública en distintos cargos en la Municipalidad de La Unión.

Además, ha dado su servicio a fundaciones como Activo 20-30 o Club de Leones.

Dentro de su carrera académica destaca el haber estudiado mercadeo y un título en acciones provisionales de pensiones, actualmente es pensionado y trabaja dando asesorías privada.

Desde hace casi medio siglo dedica su vida a la política, ya que desde su etapa como colegial le vieron “alguna visión para el periodo de la elección de 1978 fue nombrado por la coalición del PUSC como candidato a regidor, siendo de los más jóvenes de la historia en ocupar ese cargo en el cantón”.

También fue nombrado en 1990 por la Presidencia de la Republica de ese entonces al cargo de miembro de la junta directiva del Banco de crédito Agrícola en Tres Ríos por cuatro años.

Para el periodo 1998-2002 fue designado como el Ejecutivo Municipal por el Consejo Municipal, esa puerta le abrió la posibilidad de ejercer como alcalde luego de darse el cambio de ley donde se le dio la potestad a los Ejecutivos Municipales de ejercer como alcaldes municipales desde el 17 de julio de ese año en curso, siendo su primera vez como mandamás cantonal.

Es por eso que 22 años después, Jorge Hernández desea volver a poner al servicio de la comunidad toda su experiencia política en aras de mejorar la función pública y dar herramientas para una mejor calidad de vida.

¿Por qué decidió volver a la vida política para estas elecciones?

“Los compañeros de partido me buscaron y me externaron que creían que podía ser un candidato idóneo. Observando la problemática del cantón y junto a mi experiencia fue lo que me motivó a volver.”

¿Qué proyectos quieren ejecutar ante un posible mandato?

“Hemos sentado el plan de gobierno en que no fuera realizado solo por mi equipo de trabajo, sino con una participación ciudadana, de ahí logramos sacar las fortalezas y las deficiencias.

Sacamos una visión de lo que debía ser nuestro plan de gobierno, que se ejecutará en cinco ejes como lo son: Seguridad, ambiente, compromiso social, infraestructura y economía circular”

En la seguridad se maneja un papel importante, queremos consolidar la policía municipal y conjuntarlo con la ayuda del Ministerio de Seguridad, facilitando cámaras, iluminación, monitoreo.

Sobre el ambiente debe implementarse amprado en un proyecto de reciclaje donde queremos dejar de enterrar el 20% de la basura en rellenos sanitarios y tratar de recuperarla con personas del mismo cantón que requieran de trabajo y poder crear una organización público-privada.

El compromiso social va destinado a los grupos más marginados, queremos trabajar con un proyecto “Estudiante en la escuela” para poder darles una carrera bajo algún convenio, queremos darle al adulto mayor un respaldo del centro diurno como de larga estancia.

En infraestructura queremos planes en que la municipalidad facilite la parte técnica y materiales, para que la comunidad pueda construir y desarrollar obra en lugares municipales”

Mensaje a la población del cantón de La Unión

“Este próximo 4 de febrero salgan a votar en las tres papeletas por la Unidad Social Cristiana, quiero decirle que mediten el voto, han salido candidatos improvisando proyectos. Nuestra experiencia va avalada por la transparencia del pasado, queremos volver a las raíces del cantón. Mi compromiso es con el pueblo y una vez pasen las elecciones los demás partidos se unan a nuestro trabajo para poder a hacer una agenda de consenso. Agradezco a todos los que me han ayudado”.

Usted puede encontrar diferente información relacionado a actividades, así como el plan de gobierno en el siguiente link http://bit.ly/JorgeKokiHernández