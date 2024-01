Giacone confiesa que por varios motivos no pudo llegar

Redacción- El actual entrenador del Diriangén de Nicaragua, José Giacone confesó que estuvo muy cerca de ser el nuevo estratega del Cartaginés para el torneo que iniciará el 15 de enero, pero a diferencias no pudieron llegar a un acuerdo.

Giacone, comentó que tuvo varias conversaciones con Leo Vargas previo a la final en el fútbol nicaragüense, pero no pasó de ser solo la intención y deseos por parte de ambos.

Además, confesó que nunca hubo una propuesta formal y eso decantó que terminará renovando con el actual campeón del fútbol de Nicaragua.

«Yo tuve varias conversaciones con don Leo Vargas, pero antes de campeonizar. Hablamos no de una intención, sino de deseos, pero nada formal.

Yo sí te puedo decir que me gustaría dirigir algún día Cartaginés, él también me manifestó que me han querido. Pero fueron conversaciones de momentos, no hubo propuesta formal, solamente se habló de intenciones. Sonó mucho mi nombre al final, pero yo estaba centrado en la final», afirmó José Giacone.

Seguidamente, el argentino comentó que en algún momento de su carrera desea y sueña con dirigir al Cartaginés, así como manifestó Leo Vargas para que en algún momento suceda.

Por otra parte, cerró diciendo que a pesar de los acercamientos y rumores nunca hubo nada por escrito y mucho menos formal, ya que estaba concentrado en la final.