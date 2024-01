Moreira quiere ser un buen capitán para los manudos

Redacción- El portero rojinegro Leonel Moreira confesó que últimamente trata de hablar con jugadores, compañeros y allegados de Alajuelense para entender la historia manuda y aprender del ADN rojinegro.

Moreira, comentó que ha intentado conversar con amigos, compañeros e ídolos de Alajuelense para entender el peso de la historia de Alajuelense y así poder empaparse del ADN manudo.

Además, añadió que esa medida la hace para poder ser un mejor capitán y ser un líder tanto dentro del terreno de juego como afuera.

«Yo soy uno de los que he tratado de conversar con amigos, allegados, compañeros de trabajo que tienen mucho años como el utilero que es uno de los aliados más grandes que tengo para tratar de entender la institución en la que estoy y me he empapado de la historia de la Liga.

Eso es de un líder el tratar de enriquecerse con la historia, con los compañeros que han vivido muchas cosas y tratar de ser un libro abierto para tratar de externar esas historias de gente que tiene más años que uno», afirmó Leonel Moreira a ESPN.

Seguidamente, resaltó que un verdadero líder se enriquece de la historia del club para poder enseñarle el camino a los futuros jóvenes del club.

Por otra parte, cerró diciendo que él como jugador experimentado es un libro abierto para dar consejos a los más jóvenes y poder guiar de buena manera a las futuras generaciones.