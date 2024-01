Redacción – Uno de los históricos jugadores en la historia de Liga Deportiva Alajuelense, Patrick Pemberton, criticó fuertemente la gestión de la directiva con las salidas de jugadores referentes.

Pemberton catalogó como «una falta de respeto» la salida de Giancarlo González, luego de que jugador y directiva no llegara a un acuerdo de renovación.

“Me enteré de la salida del Pipo, siento que es una falta de respeto, van a haber muchas personas que opinarán diferente, pero no importa, la verdad es que es una falta de respeto. Es un referente, es el capitán, tenía buen rendimiento, venía haciendo las cosas bien, es de la casa, siento que no tenía que salir de esa manera”, indicó el actual guardameta de Santa Ana FC.

El veterano jugador incluso declaró que los erizos son «especialistas» en sacar jugadores referentes.

«Siento que la Liga son especialistas en sacar gente de esa manera, era un tema de tiempo, no económico, qué costaba darle 6 meses a Pipo, no estaba pidiendo más plata, es un jugador insignia, siempre la Liga se enfatiza en eso”, amplió.

Además, Pemberton aprovechó para recordar la gestión del español, Agustín Lleida, misma que considera como culpable de la falta de identidad en ligas menores.

«En el CAR hay un poco de extranjeros que no conocen absolutamente nada de la historia y no han ganado un título en Alajuelense, le dieron armas a una persona que solo llegó y sacó a todos los referentes de la Liga y se trajeron a un montón de gente de afuera. Yo ya no pertenezco más a la Liga y no me va dar miedo decirlo, pero llegó Agustín Lleida que se encargó de sacar a todos los referentes y es una falta de respeto, sacar a Mauricio Montero, Joseph Miso, Carlos Castro, Wilmer López, Pablo Izaguirre, entonces me preguntó ¿Qué es lo que quieren vender en el CAR? Estamos de acuerdo es una gran ídea, pero no es lo mismo que llegue un chico a la ligas menores y que te entrene X a que te entrene Cristian Oviedo, Castro o Miso, que ellos saben sentir esa camiseta”, profundizó.

Patrick Pemberton ganó cinco títulos nacionales con Alajuelense, así como una Supercopa en el 2012. Durante su estadía en el cuadro rojinegro participio en más de 300 partidos.