El aspirante a la alcaldía quiere darle al cantón un auge que lo llene de bienestar y prosperidad para sus habitantes

Redacción- Teddy Zúñiga, un joven de 28 años, sueña con llegar a la alcaldía de Nandayure, en Guanacaste, para poner orden y darle a su amado cantón y sus habitantes el brillo que merecen.

Con un amplio plan de gobierno, elaborado por 50 personas de la comunidad, Zúñiga quiere darle al cantón todo lo que no han tenido en estos años por falta de acciones desde la alcaldía.

«Nosotros tomamos la decisión de asumir la candidatura por la situación de ruptura y divisiones que vive hoy el cantón a lo interno de la institucionalidad, lo que se ve reflejado en comunidades más abandonadas y menos atendidas. Yo he sido una persona que ha trabajado con la comunidad y a raíz de lo que ellos me han manifestado, creo que soy la persona que puede llegar a unir el cantón y abrirle puertas a Nandayure en materia institucional y poder sacar recursos y proyectos que el cantón no ha tenido», explicó Zúñiga, aspirante a la alcaldía por el Partido Unidad Social Cristiana.

Para este joven, el futuro alcalde del cantón necesita priorizar diversos puntos como: infraestructura, empleo, turismo y servicios para la población.

Sin embargo, Zúñiga asegura que eso no se podría lograr sin tener un plan estratégico como el que él y su equipo tienen para el cantón en caso de llegar a la municipalidad.

Entre sus proyectos, el aspirante a la alcaldía destaca la construcción de infraestructura deportiva, generar fuentes de empleo, mejorar la conectividad del cantón y la infraestructura vial, la atracción de empresas e inversiones, la creación de un centro diurno para adultos mayores y una red de cuido para niños, promover el turismo y fortalecer el servicio de recolección de basura.

Escuche sus propuestas principales: https://amprensa.com/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Audio-2024-01-24-at-15.43.12.mp3

Zúñiga hace una invitación a todos los nadayureños a que le den su confianza para llegar a la alcaldía y mejorar las condiciones del cantón.

«Quisiera decirle a las personas del cantón que Nandayure tiene un enorme potencial y el privilegio de poseer recursos naturales que muy pocas partes del país tienen y que eso lo vamos a usar para potenciar el cantón y que realmente tenga oportunidades, para que nuestra gente no tenga que salir a buscarlas. Vamos a llegar a unir el cantón, vamos a trabajar de la mano de la comunidad, porque el principal aliado estratégico es la comunidad. Los invito a que nos apoyen y voten rojo y azul en las tres papeletas para que empecemos a construir oportunidades en Nandayure.

¿Quién es Teddy Zúñiga? Conozca más sobre él:

Teddy Zúñiga es de familia de agricultores y productores guanacastecos que cultivan café y cítricos. Él creció en el campo y ahí aprendió a amar la tierra que lo vio nacer.

Es profesional en comercio y negocios internacionales, graduado de la Universidad Nacional donde actualmente también cursa una maestría en política económica.

En el ámbito laboral, Zúñiga funge como asesor en la Asamblea Legislativa. También ha trabajado como consultor de proyectos y ha sido profesor universitario.

Su carrera política inició hace poco más de cuatro años, cuando aspiró a la vicealcaldía por el mismo cantón de Nandayure; sin embargo, su equipo no fue electo.

Para conocer más sobre Zúñiga y sus labores, puede visitar su página web.