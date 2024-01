Redacción- El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, le envió un mensaje a sus fanáticos esta mañana a través de su canal de difusión en WhatsApp.

En este audio expresó que iba tarde a trabajar y que además les deseaba a todos un feliz año nuevo ya que no había podido hacerlo.

Sin embargo, hubo otro audio bastante picante despuésy aseguró que ya no tenía que ir a trabajar por lo que iría a la playa. Además, pidió que si lo veían que no lo saluden y que lo dejen quieto.

«Coño acaban de llamar, me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me fui pa la playa gente. Que tengan lindo día. Si me ven en la playa no me saluden, déjenme quieto, que estoy en la mia» ,agregó .