Celso considera que se elevaría el nivel sin estas canchas

Redacción- El experimentado volante manudo Celso Borges le pide a la UNAFUT o al ente encargado que se eliminen las canchas sintéticas del fútbol nacional para que el nivel sea mejor y así cuidar el espectáculo y a los jugadores.

Celso, comentó que las canchas sintéticas deben desaparecer para el progreso del fútbol nacional y hasta del área de Concacaf.

Además, dijo que lo único que hacen estas canchas es dañar al jugador y afectar directamente al espectáculo, así como los recorridos que toma el balón.

«Las canchas sintéticas tienen que desaparecer para el progreso del fútbol de este país y podría decir que del área, esto no sirve, lo único que hacen es dañar el fútbol y el espectáculo, afecta al jugador, el recorrido del balón; esto no lo digo por la derrota, eso no es excusa, nosotros hemos ganado en canchas sintéticas, yo esto lo había mencionado anteriormente, si queremos progresar hay que eliminarlas.

🚨NO SIRVEN🚨 Celso Borges: “Las canchas sintéticas tienen que desaparecer, esto no sirve” 🔥 pic.twitter.com/4H77pFVkak — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) February 12, 2024

Seguidamente, el capitán rojinegro recalcó que el terreno influyo en el juego pero no en el resultado, ya que Alajuelense ha sacado triunfos en canchas iguales.

Por otra parte, cerró afirmando que si el fútbol de Costa Rica quiere mejorar y así tener mejores jugadores y más intensidad en los partidos estos terrenos deben desaparecer para siempre.