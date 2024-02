«He estado cerca de la Torre Eiffel durante los últimos días, pero aún no he podido visitarla. Por eso, saber que hoy no podré subir hoy es muy decepcionante, porque vine por mi cumpleaños», decía una turista estadounidense que, sin embargo, agradece a los trabajadores que quieran mantener el monumento en funcionamiento durante los próximos cientos de años que pueda mantenerse en pie.