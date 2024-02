Redacción: El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió este martes en la sesión de Consejo de Gobierno en la Región Brunca acerca del tema del proyecto del nuevo del hospital de Cartago.

Chaves recalcó, que se quiere construir un hospital, en un lugar que no tiene las condiciones aptas.

«Es como decir, yo en ese avión no subo a mi familia, porque los quiero no los arriesgo. ¿Cuánto vale el lote, con respecto a la inversión total?, más bien, ¿Qué es la necedad de algunos diputados de que construyamos un hospital en un lugar que es un barrial?” indicó.

Así mismo, el mandatario destacó que el terreno no se encuentra en la mejor ubicación.

«Donde está rodeado de plantas químicas, donde aparentemente hay una falla geológica y metamos ahí miles de miles, si se nos cae después no importa le lavamos la cara a lo que parece ser la compra de una propiedad que deja preguntas” agregó.

El presidente costarricense, fue claro en enfatizar que hasta que no estén seguros de este proyecto, él seguirá de acuerdo con la ministra de Salud.

«Hasta que no estemos seguros de que ese avión es seguro para montar a la familia yo estoy de acuerdo con doña Marta Eugenia y la señora ministra de Salud, que diga no se embarque. Nosotros no vamos a hacer tan irresponsables” finalizó.