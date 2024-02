Alfaro comentó que Joel no está disfrutando el fútbol

Redacción- El entrenador de La Sele Gustavo Alfaro aseguró que Joel Campbell ha perdido su alegría jugando al fútbol.

Alfaro, comentó que Joel es un jugador de mucho talento y el entrenador le dijo que porque no se notaba feliz y el le dio las razones las cuáles son muy válidas según el criterio de Gustavo Alfaro.

Además, añadió que en algunas situaciones las emociones y sensaciones entran en conflicto y eso termina siendo nocivo para su desenvolvimiento y su nivel actual.

«Joel es un jugador de talento, lo primero que le dije cuando llegué fue ‘por qué no me estás mostrando los dientes blancos que tenés, estás triste, estás gris, perdiste la alegría, te veo contrariado, veo que no estás disfrutando, estás padeciendo’. Campbell me dio las razones y son muy válidas. Lo que pasa es que a veces algunas sensaciones y emociones entran en conflicto y eso en ocasiones termina siendo nocivo contra su normal desenvolvimiento.

Yo le dije, ‘vos tenés experiencia, sos inteligente, sos un chico que piensa, debes estar más allá que esto, tenés que conectarte en tu club y en la selección, tu voz es importante, jugaste mundiales, tenés jerarquía y más allá que sufrís una cuestión física que te impide estar en plenitud eso no quiere decir que podamos buscar tu mejor versión», afirmó Gustavo Alfaro en conferencia de prensa.

Joel estaba triste, no estaba disfrutando jugar al fútbol pic.twitter.com/ZkCSCwfjeA — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 2, 2024

Seguidamente, resaltó que él mismo le dijo a Joel que es un gran jugador, con experiencia y muy inteligente así como un líder para la Tricolor para que pueda ir retomando su nivel conocido y sea muy importante tanto para su club y La Sele.

Por otra parte, cerró diciendo que todo el cuerpo técnico de la selección buscará ayudar a Joel Campbell en sus problemas físicos y que vuelva a su plenitud de condiciones.