Medford le tiró con todo a jugadores, dirigentes y entrenadores

Redacción- El entrenador del Sporting Hernán Medford calificó al fútbol nacional como que «todos son unos llorones», tanto jugadores, como entrenadores y dirigentes.

Medford, comentó que no ha visto mucha mejoría con respecto al arbitraje y hay que darle más tiempo para juzgarlo.

Además, aseguró que en algunos momento criticará al arbitraje si él siente que lo perjudican, pero eso no dice que ya es malo.

«No he visto que mejore mucho pero hay que darle más tiempo para juzgarlo. Es posible que si en un partido el árbitro no estuvo bien yo vendré aquí y estaré criticando, ustedes ya me conocen ante eso, anteriormente yo lo dije y muchos me dieron la razón, en este país el 95% de los entrenadores, gerentes y directivos somos unos llorones. En ocasiones por decisiones de los árbitros se puede ir una clasificación o un campeonato, cómo uno no va a decir nada.

Estoy muy agradecido con la directiva por esta oportunidad, es un reto bonito. Sporting tiene un muy buen proyecto e interesante y no lo digo solo yo, muchas personas también lo dicen, eso está comprobado, todo eso nos ayudará para sacar al equipo del último lugar, si no tuviera ese respaldo no estaría aquí sentado, vale la pena tomar esta oportunidad. Considero que tenemos muy buen equipo, con el nivel del plantel estoy muy tranquilo, ahora nos toca a nosotros demostrarlo en la cancha, hay futbolistas con mucha capacidad y esperamos poder mejorar con trabajo», afirmó Hernán Medford en conferencia de prensa.

Seguidamente, el «Pelicano» añadió que está muy agradecido con Sporting por darle la chance de volver a los banquillos, así como darle la responsabilidad de un proyecto serio e interesante.

Por otra parte, cerró diciendo que está muy tranquilo con el plantel actual y ahora se enfocará en sacarlos del último lugar y tratar de pelear por clasificar.