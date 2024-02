Joel le quitó presión al puesto de Carevic

Redacción- El delantero Joel Campbell finalizado el juego ante Herediano, se mostró triste por el resultado afirmando que los florenses solo llegaron una vez y fueron más efectivos que los manudos.

Campbell, dijo que Herediano solo llegó una vez al marco de Leonel Moreira y esa acción bastó para poder vencer a los rojinegros en La Catedral.

Además, le quitó un poco de presión a Andrés Carevic diciendo que ya no es culpa del entrenador que ellos tengan mala puntería y no estén finos de cara a portería.

«Herediano solo llegó una vez y metió el gol, nosotros generamos bastante pero no concretamos, eso ya no es culpa del entrenador, él no puede entrar a la cancha y hacer los goles.

Jugando como lo hicimos hoy probablemente de 10 partidos ganemos 8 porque las ocasiones las creamos», afirmó Joel Campbell.

Seguidamente, el atacante indicó que si juegan como jugaron ante Herediano es muy probable que ganen 8 de 10 juegos debido a la gran cantidad de acciones de gol que tuvieron.

Por otra parte, los manudos se alejaron del primer lugar ya que los florenses cuentan con 24 unidades y los rojinegros quedaron con 18 puntos, eso sí los rojiamarillos tienen un partido menos.