«Nosotros podemos Seguir trabajando juntos para poner a Costa Rica donde merece estar sentada orgullosa entre las naciones más prósperas del mundo, no tenemos nada que envidiarle a Singapur ni a Suiza, excepto la capacidad de administrar al gobierno, a las leyes, a la justicia y la legislación de esos países… Vamos pa’ lante porque los demás tenemos mucho más que ellos, lo que hemos hecho es que este no es un país pobre pero a sido muy mal administrado en contubernio de consorcios, de intereses que lo que quieren es beneficiarse ellos Acosta la mayoría, ese proceso continúa con este gobierno y no vamos a aflojar» Ultimó el presidente.