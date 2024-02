«Aquí diputadas mujeres, han venido a hacer las ofensas más impresionantes contra el presidente de la República, de todo tipo y de toda calaña y la otra cosa que hacen las mujeres en oposición es que sólo defienden a las mujeres de la oposición pero jamás defiende a la mujeres que estamos trabajando con este gobierno, nos insultan, nos agraden y ninguna de ustedes levanta la voz para defender a otras mujeres entonces es el mismo discurso de hipocresía de defender solo a las mujeres que a ustedes les conviene y no al genero femenino.» Recalcó.

“Es una hipocresía defender a unas y taparse los ojos y los oídos cuando atacan a otras. Eso es legítima hipocresía, de esa sororidad que yo no veo solo de un lado, pero no veo para el otro”. Predicar con el ejemplo. Por favor, señores, la mujer que acaba de decir (Dinorah Barquero) esa es la mujer más agresora, malcriada, prepotente que existe en este Plenario Legislativo. Es increíble que se atreva a pararse a decir eso, es realmente impresionante y no lo digo yo, lo dice todo el mundo y todo el mundo lo sabe”, sostuvo.