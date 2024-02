“Cada vez me resulta más extraña e inexplicable la grotesca actitud de la Contraloría General de la República para frenar obras que impactarían muy positivamente la vida de los costarricenses”. Recalcó.

«Cada día 120 mil vehículos circulan por la ruta 1. Aunque CONAVI tiene el dinero para construir ciertos tramos y agilizar hasta en 1 hora la circulación de vehículos, ¿adivine que? ¡La Contraloría no deja! Sin embargo, ahora una jueza sale al rescate de la ciudadanía.» Manifestó la diputada en sus redes sociales.

“En octubre del 23, una jueza llama cuentas al director del Conavi, Mauricio Batalla, y le reclama y le dice que por qué no están avanzando ante una orden judicial. Entonces el señor Batalla le explica que no puede porque la Contraloría no permite avanzar con los intercambios de el Coyol, de Grecia, de Naranjo y de San Ramón”, agregó.