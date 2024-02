Redacción: Este viernes 9 de febrero Televisora de Costa Rica, anunció que la periodista Natalia Suárez, reconocida presentadora de Telenoticias renunció a su trabajo para perseguir un nuevo reto profesional.

Tras la renuncia, este 15 de febrero fue su último día laboral y con emotiva despedida fue despedida por todos sus compañeros y jefe don Ignacio Santos.

Suárez además de ser la presentadora de la edición matutina, es la jefa de información de dicha sección.

La periodista trabajó para la empresa durante 14 años; de esos, ocho fueron en el espacio informativo que se transmite de 5:50 a. m. a 8 a. m., de lunes a viernes.