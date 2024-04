Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, en una entrevista exclusiva con AM Prensa denominada «A medio camino», afirmó que narcos y empresarios lo han querido sobornar en algún momento de su presidencia.

Al presidente se le consultó acerca de la decisión más difícil, que ha tomado en estos dos años, la que más haya meditado y ha dicho «no tengo que hacerla» a lo que el mandatario respondió:

Así mismo, Chaves afirmó que ha sido sujeto de tentaciones y recalcó que el tema de colocar escáneres no es tan grato para todas las personas.

“A mí no me cuesta decirle que no a la plata, a mí no me cuesta ser valiente ante las amenazas. ¿Usted cree que escáneres es algo que gente muy fregada lo recibe con gran simpatía?” expresó.