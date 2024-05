Redacción – El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, se refirió acerca de los avances y la situación actual de la nueva carretera al cantón de San Carlos.

«Sancarleños hace algunos días se viene hablando algunas cosas que quisiera aclarar sobre su carretera» indicó.

Mauricio Batalla agregó que «Primero que todo, se está diciendo que el gobierno agarró platas de expropiaciones para utilizarlas en otras expropiaciones de otros proyectos. Al principio del 2023 teníamos 8.500 millones en expropiaciones, al final del año cuando ya se habían hecho más de 100 expropiaciones y que no se iba a poder ejecutar todo el presupuesto, el ministro anterior tomó estos dineros y siguiendo las normas presupuestarias los pasó para otras necesidades del ministerio, pero esto no quiere decir que se le haya quitado un solo cinco a la carretera, este año no solo recuperamos esos 3000 millones sino que le agregamos 2000 millones más y hay 5000 millones para poder terminar con todas las expropiaciones».

Mauricio recalcó y se comprometió a cumplir lo que se le dijo a lo población sancarleña de llevar maquinarias para el próximo año.

«Con esto vamos a poder cumplir lo que les dijimos hace algunos meses de poder tener maquinaria en el 2025 ya trabajando. Yo les prometo que a principios del 2025 haremos todo el esfuerzo para que haya los tractores que ustedes están esperando hace 50 años para cumplir el proyecto en tiempo, costo, alcance y calidad» indicó.