Redacción – Jorge Luis Pinto es uno de los entrenadores más queridos a nivel nacional por lo cosechado con la Tricolor en Brasil 2014. El colombiano logró un histórico octavo lugar en la justa mundialista realizada en el país sudamericano.

En una entrevista en 120 Minutos de Radio Monumental, el cafetero declaró que le gustaría volver a dirigir en nuestro país.

“Sin duda. Es un país maravilloso, del cual tengo los mejores recuerdos y volveré cuando se presente la oportunidad. Tuve una oferta hace unos meses de un equipo, no fue propiamente directa, porque se presentaban otras alternativas. Hubo un cruce de cosas, se habló de la Selección, me reuní con algunos directivos, después se cambió todo. Pero estamos a la orden, tranquilo y mirando donde se pueda ganar. Donde pueda ganar y triunfar, para allá voy.” declaró Pinto.

Incluso, ahora que se pide un cambio en el banquillo manudo por parte de la afición, el entrenador dijo lo siguiente:

“He hablado esporádicamente con Joseph Joseph, pero no ha sido una cosa muy directa. Me han llamado preguntando por algunos jugadores y les he dado los conceptos. Pero pendiente de lo que es la Liga, la Liga es un equipo protagonista en Centroamérica y en América. Acuérdense bien que no nos ganó nadie un partido en Centroamérica. Son recuerdos imborrables. “, recordó.

Sobre la actualidad eriza, Jorge Luis habló sin tapujos «Yo no opino de la Liga porque la verdad no he visto partidos completos. Pero hay que mirar qué tipo de contrataciones hacen. Yo por ejemplo en las nóminas que he visto, no comparto algunas de las contrataciones, porque el fútbol cambió, el fútbol se ha hecho más rápido. “

Incluso, al ser consultado si es manudo, el sudamericano no dudó en responder “Claro. Total, sin duda alguna”

Jorge Luis Pinto dirigió a los rojinegros del 2001 al 2003, llegando a obtener un histórico tetracampeonato.