«Me voy con un profundo agradecimiento con la empresa y con mis jefes, Ignacio Santos y Lázaro Malvarez, quienes han sido tremendamente generosos al compartir sus conocimientos y experiencia profesional. A ellos y a todo el equipo de Telenoticias me une por siempre, no solo el ejercicio profesional, sino un profundo cariño y admiración… Me siento satisfecha y honrada de haber trabajado aquí con tan buenas personas. Telenoticias es un equipo de gente esforzada, tenaz en la búsqueda de la verdad, con un espíritu de lucha incansable y una calidez humana inmensurable», indicó la comunicadora a a dicho medio.