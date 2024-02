Redacción – El presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves lamentó la situación que han tenido que atravesar muchos productores de arroz, ya que algunos de ellos han tenido que recurrir a los famosos «préstamos gota a gota», porque enfrentan una difícil situación.

Así mismo, el mandatario recalcó que se le debe de brindar ayuda a los productores de arroz que están pasando por una situación complicada.

«Se debe de brindar ayudar a los que en estos momentos no están siendo competitivos en producir arroz, a buscar nuevas actividades, pero no se trata de subsidiar a unos pocos, yo no estoy diciendo que porque sean poquitos se vale cualquier cosa, pero en Costa Rica hay 5,2 millones de consumidores de arroz y hemos visto que el precio internacional ha subido sustancialmente” agregó.